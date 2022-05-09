مفاجأة بشأن عرض نسخة كرتونية من الكبير أوي على شاشة سبيستون اتفرج !

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الرياض - احمد صلاح - نجح الموسم الجديد من مسلسل «الكبير أوي 6» في تصدر عمليات البحث عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد حالة الإثارة والكوميديا التي خلقها أبطال العمل خلال سباق الدراما الرمضانية 2022.

وتفاعل روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع التتر، فكتب عمر ضاحي: "طب و ربنا فكره جامده لو اتعمل بالطريقة دي"، واتفقت في الرأي أيسل آسر، قائلًة: "طب والله فكرة جميلة ولو اتعملت هتنجح جدًا.. مكى عبقري ويقدر يعمل كارتون جامد للاطفال".

وعلقت مودة حسن من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي: "حبيت اقسم بالله مقترح كويس خالص"، وكتبت ندي رحمي: "وااااااو بصراحة مشروع خطير "، وأشادت لمار يوسف بصاحب الفكرة قائلًة: "فكره جامده .. امير عبد الواحد ده فيديوهاته كلها اروع من بعض ".

واقترحت إيمان حسن، من محبي مسلسل الكبير أوي، عبر السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأن يكون المشروع المقبل للماراثون الرمضاني، فكتبت: "ممكن فكره حلوه ل رمضان الجاي".

لكن لم يتم تبني الفكرة حتى الآن كما لم تقم إدارة سبيستون بأي تعليق في هشا الشأن. مسلسل «الكبير أوي 6» واعتمد مسلسل "الكبير" في العمل الجديد على نفس طاقم العمل القديم وهم؛ محمد سلام، هشام إسماعيل، حسين أبوالحجاج، بيومي فؤاد، كما دخلت الفنانة الشابة رحمة أحمد، في دور جديد وليس بديلًا للفنانة دنيا سمير غانم، كما أُشيع مؤخرًا.وشهدت الأحداث في الجزء السادس مباراة تمثيلية بين "الكبير" ونجله "العترة" بين أن كبر وأصبح شابًا صغيرًا، ويتواجد في العمل عدد كبير من ضيوف الشرف خلال الحلقات من خلال ضيف كل حلقة أو حلقتين حسب امتداد القصة داخل المسلسل.

يشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كل من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبوالحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ويعمل "مكي" في الجزء الجديد من المسلسل الشهير الكبير على إضافة جرعة كوميدي جديدة وكبيرة ومختلفة للعرض خلال رمضان المقبل، كما سيشهد العمل بعض التغيرات في ملابس الأبطال والديكورات لكن مع الاحتفاظ بالعناصر الأساسية للعمل الذي أحبه الجمهور خلال السنوات الماضية من خلال 5 أجزاء.