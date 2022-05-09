عاصي الحلاني يكشف عن مرضه الذي اضطره لإجراء عملية “زراعة عظام” مرتين

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ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عن المرض الذي يعاني منه منذ عدة سنوات، مشيرا إلى إصابته بمرض “النخر اللاوعائي” المعروف بـ “نخر العظام”.

وأضاف الحلاني، خلال وصوله ضيفا على برنامج الأربعين الذي قدمته الإعلامية جيسيكا عازار، أن هذا المرض أجبره على استشارة العديد من الأطباء في عدة دول للوصول إلى علاج دائم، وهو ما دفعه للخضوع لعملية زراعة العظام، والتي كانت. تكللت بالنجاح بعد أن تكررت مرتين.

وتابع: “فترة معاناتي من” الوخز اللاوعائي “كانت من أصعب مراحل حياتي”.

كما أشار الفنان اللبناني إلى أنه استمر في ممارسة نشاطه الفني رغم مرضه، حيث كان ملتزمًا لعقود عديدة، من بينها ظهوره في الموسم الثاني من برنامج “ذا فويس”.

وتطرق عاصي الحلاني إلى الحزن الذي شعر به من تنمر الجمهور، متهما إياه بإجراء الكثير من مادة البوتوكس في منطقة الوجه التي كانت تشبه “بالون” في ذلك الوقت، موضحا أن السبب الرئيسي لمعاناته من هذه المشكلة. كان يأخذ حقن الكورتيزون التي سببت له هذه المشكلة. .

واستذكر الحلاني حادث سقوطه عن الحصان، مؤكدا أن السبب الرئيسي لهذا الحادث هو تعثر الحصان، مما اضطره للقفز وسقط الحصان عليه، معلقا: “هذا الحادث جعلني أفقد الوعي أكثر. أكثر من 24 ساعة، وتوقع الأطباء في ذلك الوقت أنني مصاب بسكتة دماغية “.

وعن تجربته التمثيلية أثناء ظهوره في مسلسل “العراب”، قال الحلاني إن عوامل كثيرة أدت إلى فشل تجربته في الدراما، منها أن المشاهد كان ينتظر رؤية عاصي الحلاني، لكن العكس. هو ما حدث، فالعمل يعتمد على استرجاع الذكريات، إذ لم يظهر فيه. فقط عدد قليل من المشاهد في الحلقات العشر الأولى.

ووصف الحلاني تجربته الأولى في برنامج “ذا فويس” بأنها المحبوبة على قلبه، معتبرا أن المشاركين في برامج المواهب هذه كان من المفترض أن يستغلوا هذه الفرص، ويضعوا خطة عمل واضحة بهدف الاستمرار. نحو النجومية الحقيقية.

وتابع الفنان اللبناني حديثه، مشيرًا إلى علاقته بأبنائه، مؤكد أنه لا تساوم مع أي أمور تتعلق بالمبادئ والقيم التي حرص على ترسيخها في قلوبهم منذ الصغر.

وتحدث عن مسيرة ولديه الفنية، مؤكدا أنه يحب ابنته ماريتا في مجالات الفن والغناء، لكنه يفضلها في التمثيل، خاصة بعد الدور الذي قدمته في مسلسل 2020، وكذلك المسلسل “. قصتي “، معلقًا:” هذا ما جعل ماريتا الممثلة تتفوق على ماريتا الفنانة “. .

وبينما اعتبر نجله الوليد صوتًا غير عادي وموهبة نادرة، فقد تخطى مرحلة التجريب وأصبح موهبة شابة، لكن هذا لا يمنعه عند الضرورة من انتقاده في بعض الأمور الفنية، معلقًا: “إنه بحاجة إلى العمل والمثابرة ليجعل من نفسه نجما كبيرا “.

أكد الفنان عاصي الحلاني، أن العديد من الفنانين الذين دخلوا مجال الأعمال لم ينجحوا كثيرًا، لأن تفكيرهم غالبًا كان يقتصر على المجال الفني، مشيرًا إلى أن مجال المطاعم هو العمل الوحيد الذي فشل، إذ لم ينجح. لديه الوقت الكافي لمواصلة عمله باستمرار.

وفي هذا السياق تحدث عاصي الحلاني عن حقيقة أن شراء العقارات هو الضمان الحقيقي للمستقبل، معلقاً: “الجميع يعتقد أنني أملك ثروة كبيرة، خاصة بامتلامي مزرعة خاصة، لكنهم لا يعرفون أنني اشتريتها. منذ زمن طويل ولم يتجاوز سعرها في ذلك الوقت 100 ألف دولار.