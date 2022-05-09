انت الان تتابع خبر فاجئت الجمهور بجمالها لن تتخيل أبداً أن هذه شقيقة الفنان أحمد حلمي ذات العيون الملونه والجمهور: أحلا من منى زكي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ظهر الفنان أحمد حلمي بصورة مع أخته لأول مرة في شهر ديسمبر الماضي، حيث نشر صورة من خلال حسابه الخاص في موقع "فيس بوك".

حلمي نشر صورة تجمعه بشقيقته المحجبة، ظهر خلالها وهو يقف خلفها ويضع يديه على كتفيه، بينما بدت هي جالسة وتمسك بيديّ حلمي.الفنان أرفق الصورة بتعليق قال فيه: "اختي حبيبتي وصديقتي .. كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي .. ياحنينه يا غاليه .. اجمل حاجه في علاقة الاخوات ببعض ان يكون بينهم صداقه".وتفاعل جمهور أحمد حلمي حينها مع الصورة حيث علّق عدد منهم على وجه الشبه بين نجمهم المفضل وشقيقته، وفيما قال أحد متابعيه: "فولة واتقسمت نصين"، كتب آخر: "ملامحها جميلة أوي وحنينة، ربنا يخليها لك، فيما قال آخر أجمل من زوجتك منى زكي.