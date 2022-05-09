انت الان تتابع خبر خفايا صادمة وراء انفصال هبة مجدي عن الفنان محمد محسن.. أخيرا مصدر كشف السر الخطير اليكم ماهو! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - الممثلة والمغنية المصرية هبة مجدي، كانت بدياتها الفنية كمغنية في "دار الأوبرا المصرية"، ثم اتجهت إلى التمثيل وشاركت في العديد من المسلسلات، منها "امرأة من نار" عام 2004، "مبادرة زوجية" عام 2006، "قصة الأمس" عام 2008.

وكشفت تقارير صحفية أن سبب الانفصال يعود لاختلافات شخصية بينهما، خاصة أن هبة مجدي شخصية هادئة بينما محمد محسن شخصاً متمرداً.

وأضافت التقارير أن غيرة الأخير ساعدت على اتخاذ قرار الانفصال، وذلك لرفضه أن يكون لخطيبته هبة مجدي أي علاقة صداقة بينها وبين زملائها في الوسط.

وتابعت التقارير الصحفية أخبارها بأن الخلافات بين هبة مجدي ومحمد محسن حدث قبل وفاة والدها، بعدما لم يزره الأخير في المستشفى سوى مرة واحدة، ليزداد الأمر سوءاً بعد عدم حضوره لعزاء والداها بسبب سفره لبيروت.

وفي ذات السياق، أكدت هبة مجدي في تصريحات صحفية إنها لا تحب أن تخوض في أسباب فسخ خطبتها مؤكدة إنه أمراً شخصياً للغاية، وإنها الآن تركز فقط على فنها.