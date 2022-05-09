بعد 100 يوم في العناية المركزة.. بريانكا تشوبرا ونيك جوناس يكشفان عن وجه ابنتهما لأول مرة

ابو ظبي - احمد الجزار - شارك الزوجان نيك جوناس وبريانكا تشوبرا الصورة الأولى لابنتهما مالتي ماري أمس الأحد أثناء عودتها إلى المنزل بعد أن قضت الطفلة أكثر من 100 يوم في وحدة العناية المركزة.

احتفل النجمان بهذه المناسبة السعيدة من خلال مشاركة هذه الصورة التي تظهر لأول مرة المولودة الجديدة على منصات التواصل الاجتماعي ؛ لمشاركة فرحتهم مع أتباعهم.

وظهرت تشوبرا، 39 عامًا، في الصورة وهي تعانق الطفلة، بينما ظهر جوناس، 29 عامًا، وهو يمسك بيد الصغيرة.

في تلك المناسبة، أصدر الزوجان بيانًا مشتركًا يقول: “في عيد الأم هذا (الذي يتم الاحتفال به في الهند وبعض دول العالم في 8 مايو من كل عام)، لا يسعنا إلا التفكير في الأشهر القليلة الماضية و الدوامة التي كنا فيها، والتي أصبحنا على دراية بها الآن، وقد مر بها الكثير من قبل. بعد أكثر من 100 يوم في العناية المركزة، عادت ابنتنا الصغيرة أخيرًا إلى المنزل “.

وتابعوا: “رحلة كل عائلة مختلفة وتتطلب مستوى معينًا من الإيمان، وبينما كانت رحلتنا صعبة، فإن ما أصبح واضحًا لنا لاحقًا هو مدى قيمة كل لحظة ومثالية.”

“نحن متحمسون للغاية لاستقبال ابنتنا الصغيرة أخيرًا في المنزل، ونود أن نشكر جميع الأطباء والممرضات والمتخصصين الذين وقفوا إلى جانبنا في هذا الموقف الصعب في Rady Children’s La Jolla و Cedar Sinai في لوس أنجلوس، الذين قدموا الدعم و رافقنا بكل إخلاص، “تابع الزوجان. في كل خطوة على الطريق.”

ثم تابعوا حديثهم قائلين، “الفصل التالي من رحلتنا يبدأ الآن، وما يمكننا قوله هو أن ابنتنا قوية وصلبة حقًا، ورسالتنا التي نريد أن ننقلها إليها الآن هي أن والدتك وأبيك أحبك”.

ثم بعثت تشوبرا برسالة خاصة إلى زوجها، نيك جوناس، قائلة: “ما من أحد أفضل منك لتلده. شكرًا لأنك جعلتني أماً، فأنا أحبك.” بينما رد جوناس، “حبيبي، أنت تلهمني، وبكل طريقة، تقوم بهذا الدور الجديد بكل سهولة واتساق. أنا ممتن جدًا لوجودي معك في هذه الرحلة. أنت أم لا. عيد أم سعيد. أنا أحب أنت”.