انت الان تتابع خبر فنان شهير يصرح على الهواء: لو مراتي سمحت لي هتجوز نوال الزغبي.. لن تتخيل من يكون؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حل الفنان عمرو مصطفى، في وقت سابق، ضيفاً مع الإعلامية أسماء إبراهيم، في برنامج "حبر سري" المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، وكشف الفنان عمرو مصطفى حقيقة تصريحه برغبته الزواج من الفنانة نوال الزغبي.

وأكد عمرو مصطفى، حبه للملحن محمد رحيم وتميزه بنوعية مغنية من التلحين تعجبه، قائلا: "بحب محمد رحيم جدا بيتميز بنوع من الموسيقى عنده تيمه حلوة وديما فيها شعبية وذكاء، وهو من الملحنين اللي بحبهم وينتظر شهادتي جدا، وأنا بحب مهاجمة محمد رحيم عشان بتضحكني".

وأعلن تجهيزه ألبوم سيدخل التاريخي الفني، قائلا: "أنا بعمل البوم هيذكره التاريخ، وألحاني اترجمت في العالم كله من أول ما اتعمل التلحين في العالم العربي".