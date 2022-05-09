انت الان تتابع خبر فيلم اردني يفوز بجائزة مالمو للسينما العربية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فاز الفيلم الاردني "فرحة" بجائزة لجنة التحكيم في الدورة الـ 12 من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، للمخرجة الشابة دارين سلّام.

وسلمت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة الجائزة للمخرجة وكاتبة الفيلم مساء الأحد، والتي ضمّت المخرج المصري هاني لاشين، والممثل السوري جمال سليمان، والمنتجة المغربية رشيدة السعدي، والمخرج والممثل اللبناني جورج خباز، والمخرجة والممثلة السعودية عهد كامل، بحضور رئيس ومؤسس المهرجان محمد قبلاوي.

وتأتي هذه الجائزة الجديدة لفيلم "فرحة"، وهو من إنتاج ديمة عازر وآية جردانة (شركة صندوق الحكايا للإنتاج الفني)، بعد حصوله على 3 جوائز في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في شهر شباط الماضي بالإضافة الى حصوله على جائزة تقديرية خاصة من لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في السعودية في نهاية عام 2021.

وكان المهرجان الذي يختتم فعالياته مساء اليوم، افتتح عروض دورته بالفيلم الأردني "بنات عبد الرحمن"، للمخرج زيد أبو حمدان وبطولة صبا مبارك، وحنان حلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا.

واختتمت مساء أمس الدورة ١٢ من مهرجان مالمو للسينما العربية، وتوّج فيلم "سولا" للمخرج الجزائري صلاح إسعاد بجائزة أحسن فيلم روائي طويل، ونال فيلم "لولا فسحة المترو" للمخرج اللبناني جورج هاشم جائزة أحسن فيلم وثائقي طويل، بينما ذهبت جائزة أحسن فيلم قصير للفيلم اللبناني "ثم يأتي الظلام" للمخرجة ماري روز أسطا. بينما فاز فيلم "الحارة" للمخرج الأردني باسل غندور بجائزة اختيار الجمهور المقدمة من مكتب الثقافة بمالمو.

وكان اليوم الخامس للمهرجان (الأحد 8 مايو) قد شهد ورشة عمل مع أطفال مدينة مالمو تلاها عرض فيلم "برا المنهج" للمخرج المصري عمرو سلامة لطلاب المدارس في المدينة، كما عُرض البرنامج الخامس من مسابقة الأفلام القصيرة. قبل أن تستضيف سينما رويال، أكبر قاعة سينمائية في السويد، حفل توزيع الجوائز الذي تلاه عرض فيلم الختام "حامل اللقب" للمخرج هشام فتحي، بحضور مخرج الفيلم وأبطاله هشام ماجد ومحمد سلّام وأحمد فتحي.

هذا وأبدى مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي سعادته بانتهاء الدورة قائلًا: هذه بلا جدال أكبر دورة في تاريخ المهرجان، دورة أخذ فيها مهرجان مالمو خطوة كبيرة للأمام كمًّا وكيفًا، وصار من المحتم علينا أن نبدأ فورًا التحضير للدورة التالية من أجل ضمان خروجها بنفس المستوى.