انت الان تتابع خبر الجميع مصدوم من رد رابح صقر القوي على محمد عبده بعد إهانته له.. لن تصدقوا ماذا قال بكل جرأة !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - رد الفنان السعودي رابح صقر على تصريحات فنان العرب محمد عبده، ولكن بشكل غير مباشر، وذلك بعدما أبدى الأخير رأيه في الفن والأغاني التي يُقدمها رابح صقر وطلال مداح وغيرهم من مشاهير الطرب في الوطن العربي.

وعقب غضب الجماهير، وجه الفنان محمد عبده اعتذاراً لعائلة الفنانين الراحلين أبو بكر سالم وطلال مداح، وذلك بعد انتقاد البعض له بسبب تصريحاته التي قالها خلال استضافته في برنامج "مراحل" مع الإعلامي على قناة sbc حول زميليه الراحلين عن إرثهما الفني .وقال محمد عبده ، من خلال مقطع فيديو .." الله يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين وأخص بالذكر أحبائي وأصدقائي وأساتذتي أبو بكر سالم وطلال المداح.. حقيقة هؤلاء الذين شاركتهم وشاركوني أفراحي وأتراحي أدين لهم بالفضل الكبير أني عشت بين تاريخهم وكنت دائما معهم في الأفراح والأتراح".

وأردف: "أتقدم بالاعتذار منهم ومن عشاقهم وجميع أهلهم وذويهم ففي مقابلة من المقابلات الرمضانية التي كانت حادة شوي.. أرجو السماح.. وأرجو من مريديهم وأحبائهم أن يعذروني في ذلك التعبير اللي كان فقط فني".