فن ومشاهير

أتذكرون الطفلة« رغد الوزان » نجمة طيور الجنة.. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعد زواجها . والمفاجأة في مهنتها الجديدة ( اتفرج صورة)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الرياض - محمد الاطلسي - الطفلة السورية ​رغد الوزان​ حققت حين انطلاقتها في قناة "​طيور الجنة​" شهرة كبيرة آنذاك، اذ قدّمت العديد من الأغاني، ومنها "​أسناني واوا​" الذي أطلّت بالكليب الخاص لها الى جانب الوليد والمعتصم مقداد.

وبعد تحقيقها شهرة كبيرة في عمر صغير، تركت رغد "طيور الجنة" واختفت فجأة عن الإعلام، اذ كانت من أهم الوجوه التي تطل على القناة حينها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسرعة البرق .. هذه الأعشاب الخارقة متوفرة بكثرة لحرق دهون البطن والأرداف و إنقاص الوزن بدون تعب او رياضة ! (النتيجة في أسبوع فقط)

 

 

 

واللافت هو ان الجمهور دائما ما يذكرها ويسأل عنها، وقد افادت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حديثا ان عمرها حاليا 20 عام وهي متزوجة وصارت مهنتها بعد الزواج هي "ربة بيت".

اقرأ أيضاَ :

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا