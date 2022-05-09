نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نورهان تنشر صور فحوصاتها الطبية وتطلب من متابعيها الدعاء لها على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة نورهان عن تعرضها لوعكة صحية وآلام مفاجئة خلال الساعات الماضية.
وعبر حسابها على “فيسبوك”، نشرت نورهان الفحوصات الطبية التي أجرتها وعلقت عليها “ألم ألم ألم ألم، أسألكم دعوات طيبة، تبعد عني آلام البدن، شرور البشر، وانقلاب الصاحب والسند، والجفاء بعد ود، وخيبة الأمل فيمن أحسنا الظن بهم”.
وكانت نورهان قد تعافت مؤخرا من متحور أوميكرون الذي أصيبت به للمرة الثانية.
من ناحية أخرى، شاركت نورهان في موسم رمضان الماضي بمسلسل “يوتيرون”.
ومسلسل “يوتيرن” من بطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، صفاء الطوخي، عبير صبري، أيمن القيسوني، محمود حافظ وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإنتاج جمال العدل ومن إخراج سامح عبد العزيز.
كما شاركت نورهان العام الماضي في موسم رمضان بمسلسل “بين السما والأرض” مع هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي وغيرهم نخبة من النجوم.