نورهان تنشر صور فحوصاتها الطبية وتطلب من متابعيها الدعاء لها

وكانت نورهان قد تعافت مؤخرا من متحور أوميكرون الذي أصيبت به للمرة الثانية.

من ناحية أخرى، شاركت نورهان في موسم رمضان الماضي بمسلسل “يوتيرون”.

ومسلسل “يوتيرن” من بطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، صفاء الطوخي، عبير صبري، أيمن القيسوني، محمود حافظ وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإنتاج جمال العدل ومن إخراج سامح عبد العزيز.

كما شاركت نورهان العام الماضي في موسم رمضان بمسلسل “بين السما والأرض” مع هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي وغيرهم نخبة من النجوم.