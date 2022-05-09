انت الان تتابع خبر صور الفنان جمال سليمان يجتمع بأفراد أسرته في السويد بعد سنوات طويله من الفرقة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - جمال سليمان، الفنان السوري، شغل الجمهور اليوم على مواقع التواصل بعدما كشف عن اجتماعه مع عدد من أفراد أسرته في السويد، بعد سنوات طويلة من الفرقة، ونشر عدة صور عائلية له على حسابه بانستقرام ووجه إليهم رسائل خاصة

جمال سليمان ينشر أحدث صوره العائلية وشارك الفنان جمال سليمان الجمهور عدة صور عائلية له على حسابه بانستقرام، والتي لاقت تفاعل كبير من الجمهور، بسبب ظهور الفنان جمال سليمان مع عائلته بعد غياب سنوات، ونشر صورة له وهو يلهو مع ابنة شقيقه وعلق عليها قائلاً: "أنا وماريا"، وكذلك نشر صورة أخرى له مع ابن شقيقه وعلق عليها: "أنا ومجد شيخ الشباب"، وكذلك ظهر في الصور برفقة زوجة شقيقه بعد لقائه الأسرة في السويد.

جمال سليمان يحقق نجاح فني في موسم رمضان وعلى الجانب الفني، حقق الفنان جمال سليمان نجاح فني في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركته في بطولة مسلسل "مين قال"، والذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان جمال عبدالناصر، وديانا هشام، وأحمد داش، وإلهام صفي الدين، ومحمد زيزو، وهنا داوود، وأميرة دياب، و من إخراج نادين خان.

ولاقى العمل تفاعل كبير من الجمهور بعد عرضه بسبب القضايا الاجتماعية التي ناقشها العمل ومنها الأزمات والمشاكل التي يقع فيها الشباب الذين تتخطي أعمارهم سن الـ 18 عاماً، إذ دارت قصة المسلسل عن الأب "جمال سليمان" الذي فرض طريقته وأسلوبه في التعامل مع ابنه "أحمد داش"، الذي يدرس في مرحلة الثانوية العامة ويحوز درجات مرتفعة ويصطدم برأي والده في ضرورة التحاقه بكلية الهندسة بينما هو يهوي العمل في التجارة، ويحاول كل منهم فرض رأيه ووجهة نظره وتغوص الأحداث في الكثير من مشاكل الشباب في هذه المرحلة العمرية.