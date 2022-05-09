انت الان تتابع خبر النيابة المصرية تصدر قرارا فوريا بشأن جثة ممثل سوري متعفنة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت جهات التحقيق في مصر، ملابسات واقعة العثور على جثة ممثل سينمائي كومبارس سوري الجنسية، يبلغ من العمر 70 عامًا، داخل شقة مستأجرة في منطقة الطوابق بدائرة قسم شرطة الهرم.

وباستدعاء مفتش الصحة تبينّ أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، ولم يتم العثور على إصابات ظاهرية، وبمعاينة الشقة تبينّ سلامة جميع النوافذ ولا توجد آثار بعثرة بالشقة، وعُثر على متعلقات الممثل الكومبارس، وأدوية القلب والضغط الخاصة به، وفق المصري اليوم.

وخلال التحقيقات، أفاد مالك الشقة والجيران، بأنهم اشتموا رائحة كريهة تنبعث من شقة الممثل، وعثروا على جثته في حالة تعفن، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الوفاة طبيعية وناتجة عن هبوط حاد في الدورة الدموية، وصرحت جهات التحقيق، بدفن جثمان المتوفى.