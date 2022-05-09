انت الان تتابع خبر تطورات الحالة الصحية للفنان السعودي طلال السدر بعد تعرضه لحادث مروع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعرض الفنان والمنتج السعودي طلال السدر، لحادث مروع بسيارته تسبب في دخوله غيبوبة لدقائق، ما أثار القلق والبلبلة بين جمهوره ومحبيه على مواقع التواصل، كما حرص العديد من النجوم على الاطمئنان عليه.

وعبر حسابه على "تويتر"، نشر النجم السعودي مقطع فيديو كشف فيه عن نجاته من هذا الحادث بأعجوبة، وأكد أن عناية ورحمة الله هي من أنقذته من هذا الحادث الذي تسببه في دخوله غيبوبة استمرت لـ15 دقيقة على إثر التصادم، وعلق قائلا: "اليوم بعد رحمة الله أنقذني من الموت ابوي و جدي الله يرحمهما و يسكنهما الجنة".

وتحدث طلال السدر عن حلم شاهده خلال الغيبوبة شعر به بمساعدة والده وجده له من أجل إخراجه من السيارة عقب الحادث، بعدها شعر بعودة الحياة إليه وتنفسه بشكل طبيعي، وظهر في الفيديو الذي نشره، سيارته بعد تحطم وجهتها الأمامية بسبب قوة الحادث والتصادم.

هذا وعلق العديد من أصدقاء وزملاء الفنان على الفيديو الذي نشره السدر، واطمئنوا على صحته، منهم الفنان الكويتي أحمد العونان، والفنان محمد الهاشم، والفنان ثامر الصيني، وخالد الداحم، والفنان طارق النفيسي، وغيرهم، وجميعهم تمنوا له الصحة والسلامة.

قدم الممثل طلال السدر خلال السنوات الماضية أعمالا درامية مهمة، كان آخرها مسلسل "اختراق" الذي عرض الجزء الثاني منه العام الماضي، كما شارك في مسلسل "بخور القصائد" خلال رمضان 2021 وكان منتجا لهذا العمل ايضا، وشارك أيضا في مسلسل "أيام السراب"، و"حيتان وذئاب".