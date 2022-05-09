انت الان تتابع خبر بعد دويتو من أول دقيقة.. إليسا تحتفل بتحقيقها رقم قياسي جديد على يوتيوب اتفرج

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الرياض - احمد صلاح - إليسا، النجمة اللبنانية، احتفلت اليوم بتحقيقها رقم قياسي جديد على موقع يوتيوب، بالتزامن مع تحقيق أحدث أعمالها الغنائية "من أول دقيقة" مع الفنان سعد لمجرد لرقم قياسي أيضاً على يوتيوب، وذلك بعدما وصلت أغنيتها "بتمون" لـ 100 مليون مستمع.

إليسا تحتفل بأرقامها القياسية على يوتيوب واحتفلت الفنانة إليسا اليوم بتحقيقها رقم قياسي جديد على موقع يوتيوب، وذلك بعد وصول أغنيتها "بتمون" إلى رقم 100 مليون مستمع على يوتيوب، وذلك بعدما طرحت إليسا الأغنية ضمن ألبومها "أيامي بيك" في نهاية 2007 مع شركة "روتانا"، ونشرت إليسا عدة تغريدات على تويتر احتفالاً بهذا الانجاز، ونشرت تغريدة قبل لحظات من الوصول إلى رقم 100 مليون وقالت: "لقد فقدت العد معكم يا رفاق! أنتم أفضل جيش محطم للأرقام القياسية! 100 مليون لبتمون و 13 مليون للدويتو الجديد! ممتياز"ونشرت إليسا تغريدة أخرى بعد وصول أغنية "بتمون" إلى هذا الرقم الضخم على يوتيوب، وقالت: "١٠٠ مليون لبتمون و١٣ مليون لمن أول دقيقة ومني إلكن ملايين ومليارات الحب"، واحتفلت شركة روتانا مع إليسا بهذا الإنجاز الجديد، ونشرت تغريدة على حسابها بتويتر وقالت: "100 مليون مبروك لملكة الإحساس إليسا أغنية بتمون تتخطى 100 مليون مشاهدة على روتانا يوتيوب".

ولا تعتبر أغنية "بتمون" هي الأغنية الأولى التي تتجاوز ذلك الرقم الضخم على يوتيوب، وحققت إليسا هذا الإنجاز في عدة أغاني سابقة مثل أغنية "مكتوبة ليك" وأغنية "نفسي أقوله" وأغنية "حالة حب" وأغنية "ياريت".

إليسا تحصد نجاح أغنية "من أول دقيقة" مع سعد لمجرد

ويأتي الإنجاز الجديد لإليسا، في الوقت الذي تحصد به نجاح أغنيتها الجديدة "من أول دقيقة" مع الفنان سعد لمجرد، والتي حققت أكثر من 15 مليون مستمع في 4 أيام فقط من طرحها على يوتيوب، وتصدرت الأغنية مواقع التواصل في الأيام الأخيرة بسبب تفاعل الجمهور مع اجتماع سعد لمجرد مع إليسا الفني الأول، وتفاعل مع الأغنية أيضاً عدد من المشاهير الذين أشادوا بها ومنهم الفنانة نوال الزغبي والفنانة شريهان وغيرهم.