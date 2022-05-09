انت الان تتابع خبر كل من شافها كان ينذهل من جمالها !!! مالذي حدث ظهور كارثي مفزع للنجمة حلا الترك صدم جمهورها بعد عمليات التجميل ...لن تصدق كيف تغيرت ملامحها وهل أصبحت تشبه زوجة أبيها دنيا بطمة تمامًا.! (اتفرج صورة صادمه لها) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كل من شافها كان ينذهل من جمالها !!! مالذي حدث ظهور كارثي مفزع للنجمة حلا الترك صدم جمهورها بعد عمليات التجميل ...لن تصدق كيف تغيرت ملامحها وهل أصبحت تشبه زوجة أبيها دنيا بطمة تمامًا.! (اتفرج صورة صادمه لها)

أثارت النجمة البحرينية الشابة حلا الترك جدلا كبيرا بسبب فيديو ظهرت فيه تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة.

وسبق أن نشرت حلا الترك صورة لها أظهرت شكلها الجديد بشعر ذهبي بخصلات متدرجة بدرجات مختلفة لتصبح شقراء جذابة بعيدة تماماً عن ملامحها التقليدية بالشعر الأسود.