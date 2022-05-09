انت الان تتابع خبر تامر حسني يرد على شائعة انفصاله عن بسمة: مبروك الشركة الجديدة اتفرجوا ماذا يقصد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثارت شائعة انفصال الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث لم تكن هذه الشائعة الأولى من نوعها، والتي تستمر في الانتشار كل حين وآخر، ليخرج تامر للرد على تلك الشائعات بطريقة غير مباشرة.واليوم رد الفنان تامر حسني عبر «إنستجرام»، على شائعة انفصاله عن زوجته بصورة تجمعهما معا، حيث هنأها على افتتاح شركتها الجديدة، قائلا: «مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة، وكل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي..

وكتبت «بوسيل» عبر خاصية «الاستوري» بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة: «يا رب تبطلوا تكتبوا الإشاعات دي، حرام تنزلوا صور وتشهروا ببنات لسه متجوزتش».

وتابعت: «أنا أم لبنتين ومرضاش ده لبناتي، فياريت نراعي ربنا في مهنتنا، ونبقى نتأكّد من أي حاجة قبل ما ننزلها».

كان الفنان تامر حسنى وجه رسالة رومانسية لزوجته بسمة بوسيل، وذلك بالتزامن مع انتشار شائعات حول انفصالهم من جديد وتوتر علاقتهما، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور.

ونشر حسني صورة تجمعه بزوجته، عبر خاصية «الاستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» وعلق عليها قائلًا: «مع العشق العشق بسومي هانم»