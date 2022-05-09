انت الان تتابع خبر فيديو| آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة اتفرج

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الرياض - احمد صلاح - روجت الفنانة آيتن عامر، لأغنيتها الجديدة "خطافة رجالة"، المقرر طرحها قريباً.

ونشرت الفنانة آيتن عامر، البرومو الدعائي للأغنية وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يذكر أن الفنانة إيتن عامر، شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2022، في مسلسل "مكتوب عليا"، وهو من بطولة الفنان أكرم حسني.

وشاركت آيتن عامر، في أغنية المسلسل "ستو أنا"، والتي تصدرت التريند لأكثر من مرة وحققت نجاحاً كبيراً.

جدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.