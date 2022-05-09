انت الان تتابع خبر هل عادت شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب مرة أخرى؟ والد حسام يكشف مفاجأة هذه الحقيقه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - مازالت أخبار عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب، لزوجها الفنان حسام حبيب مرة أخرى بعد إنفصالهما تشغل السوشيال ميديا.

وترددت أنباء حول ظهور حسام حبيب، مرة أخرى في حياة شيرين عبد الوهاب، حيث كان في انتظارها أمام إحدى بوابات مطار القاهرة أثناء عودتها من الإمارات حيث كانت تُحيي حفل عيد الفطر المبارك.

وتواصلت "بوابة أخبار اليوم"، مع والد الفنان حسام حبيب، للتأكد ومعرفة حقيقة عودة شيرين لنجله حسام حبيب.

وأكد والد حسام حبيب، أن شيرين وحسام حتي الأن لم يعودوا للزواج رسمياً وهما الأن بمثابة أصدقاء فقط وتحدث بينهما مقابلات في إطار الصداقة، ومن المحتمل أن يعودوا الأيام المقبلة.

وقال والد حسام حبيب، أنا سلمت علي شيرين في عزاء جدة حسام حبيب في المقابر وبيننا كل خير والعلاقة طيبة.

وأثارت شيرين عبد الوهاب، الفترة الجدل مؤخراً بظهورها دون شعر في ‏حفلها الأخير في أبو ظبي، وقوبلت تلك الإطلالة بالصدمة الشديدة، وكثرة التساؤلات من قبل جمهور شيرين ‏عبد الوهاب، وطلاقها من زوجها حسام حبيب.‏

وكثرت الأقاويل والإشاعات مؤخراً حول علاقة طليقها الفنان حسام حبيب بتلك الإطلالة، حيث تردد أنه هو ‏من حلق لها شعرها، ولكن نفت شيرين تلك الادعاءات من خلال مكالمة لها مع الإعلامي عمرو أديب ‏ببرنامجه الحكاية.‏

وبرغم تلك الأزمات في حياة شيرين عبد الوهاب، إلا أنها تشهد حاليا فترة انتعاش فني، حيث تعكف على ‏تحضيرات ألبوميها الجديدين، حيث تعاقدت عليهما قبل سنوات عقب زواجها من الفنان حسام حبيب.‏