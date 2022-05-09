انت الان تتابع خبر شاروخان مكرماً في فرنسا...والجائزة التي حصل عليها تفاجئ الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كرم النجم بوليوود والممثل العالمي ​شاروخان​ في فرنسا حيث حصل على أعلى وسام مدني في فرنسا- المعروف باسم "وسام جوقة الشرف"، وقد مُنحت له تقديراً لإسهاماته الكثيرة التي تهدف لنشر التنوع الثقافي.

وقدم وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس" الوسام لشاروخان وقد تم إحياء الحدث في مدينة مومباي، وعلق وقال: "مسرور بلقاء الحائز على أعلى جائزة في مومباي، وسام جوقة الشرف، وهو لقب يليق بشاه بوليوود! عزيزي شاروخان، تقديري الصادق على كرم ضيافتك بعد ظهر اليوم. بينما أشكر شاروخان على كرم ضيافته واستحقاقه للقب