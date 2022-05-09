انت الان تتابع خبر اسرار تنكشف لاول مرة لن تُصدق ما هي مهنة والدة الفنان محمد رمضان .. والمفاجأة حول عمل شقيقته ايمان.! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - الفنان محمد رمضان يتمتع بإطلالة مميزة ولديه ملايين المعجبين رغم بعض الخلاف حول جودة الفن الذي يقدمه ، لذا فإن أفلامه ومسلسلاته دائما ما تثير الجدل، وقد لقي انتقادات لاذعة من الجمهور خاصة خلال ظهوره السينمائي الأول ، تخرج من جامعة عين شمس وشرع في رحلته الصعبة إلى عالم من الشهرة ، وبإصراره وتصميمه ، استطاع ان يتغلب على ظروفه الصعبة ويثبت أنه يمتلك قدرة وموهبة مميزة للمسرح.

وسبق ان نشر محمد رمضان مقطع مقطع فيديو لشقيقته ايمان على صفحته الرسمية على فيسبوك، أثناء حديثه في برنامج ” دكتور أوف لايف” ، لعرض أعماله التي أذهلت متابعيه.

وظهر عملها كخبير في العسل ، الامر .

الذي دفع بعض النشطاء على فيسبوك للسخرية من عملها ، ووجدوا وظيفة غريبة ، ولم يسمعوا بها من قبل.