انت الان تتابع خبر اعلان خطوبة نجل مصطفى قمر من ليلى ابنة أحمد زاهر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي .. والمفاجأة بالمهر الخيالي!

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الرياض - احمد صلاح - الفنانة الشابة ليلى ابنه الفنان أحمد زاهر تصدرت الترند فى الفترة الأخيرة الماضية بعد انتشار العديد من الأنباء الذي تفيد بقرب زواجها من فنان شهير وعن قرب موعد حفل الزفاف.

وأفادت تلك الأقاويل، أن الخطوب كانت علي الشاب أحمد كمال ابو ريه ووالدته الفنانة ماجدة زكي وخاله الفنان أشرف زكي .

وهو من اسرة فنيه يدرس الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، حيث أنه زميل ليلي وهما أصدقاء الطفولة، ولكن لم يتم تأكيد تلك الأقاويل حتى الأن من أي أحد من الطرفين.

والفنانة ليلى أحمد زاهر كانت قد لاحقت بشائعات عديدة خلال الفترة الماضية بشأن الخطوبة، أخرها أنها تم خطبتها إلى الفنان تيام مصطفى قمر بهمر تجاوز ملايين الجنيهات المصرية ولكنها نفت تلك الأخبار.

وكانت ليلى أحمد زاهر تلقت سؤالًا حول ما إذا كانت مرتبطة في الفترة الحالية أم لا، فجاء السؤال: “عندك حبيب؟” إلا أن ليلى قررت الرد بشكل طريف على هذا السؤال.

وقالت: “ولا قريب ولا غريب”، فيما كشفت كذلك عن النجمة التي تعتبر قدوة ومثل أعلى لها، وهي النجمة دنيا سمير غانم التي قالت عنها: “يا ريت أبقى ربعها”.