فيلم العنكبوت يحقق ليلة أمس 772 ألف جنيه إيرادات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 10:25 صباحاً - حقق فيلم العنكبوت ليلة أمس إيرادات وصلت إلى 772 ألف جنيه، بعد طرحه فى دور العرض السينمائية ليلة أمس.

واحتل فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا ومنى زكي المرتبة الثانية فى شباك الإيرادات،فى شباك التذاكر حتي الأن ، حيث احتل المركز الاول فيلم واحد ثاني .

وانطلق فيلم "العنكبوت" لـ أحمد السقا، ومنى زكي، بدور العرض السينمائية، حيث يشارك الفيلم ضمن سباق موسم عيد الفطر 2022.

وطرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية لأبطال الفيلم من بينهم الفنان أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين وريم مصطفى.

وكان قد إعلن أحمد السقا عن مشاركة فيلم “العنكبوت” في موسم عيد الفطر من خلال طرح الإعلان التشويقي للفيلم عبر حسابه الرسمي.وكتب أحمد السقا: الإعلان التشويقي لفيلم العنكبوت فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض.