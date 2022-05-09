سألوا الفنانة مي عز الدين عن سبب عنوستها بعد بلوغها سن 42.. فكشفت السر بدون خجل وبكل جرآءة؟!

الرياض - محمد الاطلسي - احتفلت الفنانة مي عز الدين، في 19 من يناير الماضي بعيد ميلادها الـ 42، ليفاجئ جمهورها ومتابعيها، ببلوغها هذا السن، خصوصًا وأنها تبدو وكأنها صغيرة دائمًا، متسائلين عن الأسباب وراء عدم تقدمها على خطوة الزواج حتى الآن. وخرجت الفنانة مي عز الدين في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي “عمرو أديب” قبل 4 سنوات، وكشفت عن السر، مشيرة إلى أنها لا تريد أن تتزوج زواجًا تقليديًا، فترغب في اتخاذ تلك الخطوة عن حب، موضحة بأنها كأي فتاة يتقدم لها العرسان لكنها تبحث عن الحب.

وأشارت مي إلى أنها شخصيتها قوية ومتطلباتها في الزوج صعبة ولن تقبل بترك عملها من أجل إرضاء زوجها، وهو ما جعلها لم تقدم على الزواج حتى الآن، مؤكدة على أنها حاولت هذا الأمر أكثر من مرة ولكن فشلت. وأثارت الناقدة المصرية ماجدة خير الله جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام بعدما أعلنت خطوبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة للفنانة مي عز الدين. وكتبت “خير الله” على حسابها الرسمي":أحمد أبو هشيمة يخطب مي عز الدين ألف مبروك يا حبيبتى، اشترطى على الأقل 500 مليون جنيه في سنتين، لتأمين مستقبلك يا روحى، ونصيحة لأى بنت اما تتجوزى، اتجوزي اللى بيشرب قهوه وعنده عروق ومعضل". كشفت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، اختراق صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك، مؤكدة أنها ليس لها أي علاقة فيما ينشر على حسابها، عن أنباء خطوبة مي عز الدين من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد أيام قليلة من إعلان انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري.

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