نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر “شعرت بالحرج الشديد”.. فرح الديباني تعلق على تقبيل الرئيس الفرنسي يدها (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت السوبرانو المصرية فرح الديباني: إنها شعرت بالحرج الشديد لحظة تقبيل الرئيس الفرنسي ماكرون يدها خلال حفل فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “mbc مصر”: “لم أشعر باللحظة التي قبَّل فيها ماكرون يدي، وأنا كنت محرجة وكنت رايحة أبارك وأهنئ، وقلت له مبروك”.

وتابعت: “كل خوفي في الحفل كان متعلقًا بنسيان كلمات النشيد الوطني لفرنسا، ولكن ربنا سترها، وعدت على خير، والناس كانت مبسوطة من الأداء”.

ولفتت: “ماكرون قال لي شكرًا أنك تكرمتِ بالغناء في حفل إعلان رئيس فرنسا، وزوجته لم تشعر بالضيق من تقبيل زوجها ليدي، بل قامت بمعانقتي بحرارة تأثرًا بغنائي النشيد الوطني الفرنسي”.

وأشارت: مصممة لبنانية هي صاحبة تصميم الفستان الخاص بي في حفل ماكرون.

وخطفت السوبرانو المصرية فرح الديباني الأنظار بغنائها النشيد الوطني الفرنسي خلال الاحتفال بفوز إيمانويل ماكرون، برئاسة فرنسا للمرة الثانية، الأحد الماضي، وهو ما جعل “ماكرون” يسارع إلى تقبيل يدها أمام الحضور، في لقطة لاقت اهتمامًا واسعًا من قِبَل الجمهور وخاصة العربي.

المتابع لمسيرة فرح الديباني الفنية، يجد من معطياتها أن بلوغها لهذه المرحلة أمر طبيعي، ونتيجة منطقية للخطوات التي اتخذتها على مدار سنوات؛ فمن سواحل محافظة الإسكندرية عبرت البحر المتوسط، قاصدةً أكبر وأعرق المسارح الفرنسية.

نشأة “فرح” كانت فنية بامتياز؛ فمنذ الصغر، تعلمت عزف البيانو ورقص الباليه داخل معهد الكونسرفتوار، وهو ما أضيف إلى بيئة منزلها الموسيقية، فوجدت والداها وجدها يحرصان على الاستماع إلى الكلاسيكيات، بجانب تفضيلهما للغناء الأوبرالي.

من هذه البدايات، حرصت “فرح” على المشاركة في مسابقات لغناء الأوبرا استجابةً لنصيحة بعض أساتذتها، وبالفعل بلغت المراحل النهائية في عدد من الفعاليات، محققة إما المركز الأول أو الثاني، ما أهَّلها لإحياء حفلات في دار الأوبرا المصرية بالعاصمة القاهرة، إضافة إلى ظهورها في مناسبات مختلفة بمكتبة الإسكندرية.