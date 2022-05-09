انت الان تتابع خبر انهيار أصالة نصري قبل إعلانها نبأ وفاته الصادم ! والجميع تعيشي كثير وتتعوضي اتفرجوا! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انهارت الفنانة السورية أصالة نصري من خبر وفاة مدربها الرياضي المصري أنس أبو هاشم الذي وافته المنية بشكل مباغت وهو ما دفع الجمهور بالتعزية وطلب الرحمة من الله له والعوض للفنانة.

وتابعت نصري: "خبر اليوم موّتني، قتلني، صدمني مو مصدقة إنّه صديقي وأخي الطيّب خلص راح !! من أقل من شهر حاكاني وكان زعلان مني لأنّي أهملت تماريني وما عدت روح عالجيم ووعدته نرجع نتدرّب وأدخل الأولمبياد ( على سبيل الضحك)".

وأضافت الفنانة: "أنس حبيبي المدرًب الرياضي العظيم الحنون الكريم ما كنت أنا كوني حبيبتكم غايه إله ، بل كان بيهتم بجميع أنواع البشر وهالشي بالنسبة إلي مطمئن لأنّه بيدلً على صدق ونقاوة المهتمّ الحنون .. واليوم وصلني خبر إنه توفّى!! هالقمر الطيّب خلص راح وما بقى بالحياة موجود".

وختمت أصالة بالقول: "أنا منهارة بكتب يمكن كلمات غلط بس المهم شعوري يوصل.. أدعوا لصديقي الحبيب الله يرحمه ويعين حبايبه على هالصدمة المرعبة .. مو معقول صديقي الحنون خلص مو موجود جنبي!! يارب ساعدني".