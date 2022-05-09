نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد استقباله لها بالمطار.. والد حسام حبيب يكشف حقيقة عودة نجله لـ شيرين عبدالوهاب على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن عودة حسام حبيب لطليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد أن استقبالها أمس في المطار أثناء عودتها من الإمارات بعد إحيائها حفل عيد الفطر.

وكشف والد حسام حبيب في تصريحات صحفية قبل قليل، حقيقة عودة علاقة نجله بطليقته، وقال إن شيرين وحسام حتي الأن لم يعودوا للزواج رسمياً وهما الأن بمثابة أصدقاء فقط وتحدث بينهما مقابلات في إطار الصداقة، ومن المحتمل أن يعودوا الأيام المقبلة.

وقال والد حسام حبيب، أنا سلمت على شيرين في عزاء جدة حسام حبيب في المقابر وبيننا كل خير والعلاقة طيبة، وذلك وفقًا لـ”بوابة أخبار اليوم”.

حلمي بكر يؤكد عودة شيرين لطليقها حسام حبيب

وكان الموسيقار حلمي بكر، قد تحدث في وقت سابق عن عودة شيرين وحسام، مؤكدًا أن الطلاق لم يحدث رسميًا بينهما.

وقال حلمي بكر خلال تصريحات تلفزيونية، إن هذا الأمر لا يقلل من شأنها في شيء، فهي فنانة عظيمة وهناك أصوات وأجيال كثيرة تقلدها، موضحا أنها بدأت بالاعتذار عن الغناء رغبة في الاعتزال، وأنا أخبرتها بالعدول عن قرارها.

وبرغم تلك الأزمات في حياة شيرين عبدالوهاب، إلا أنها تشهد حاليا فترة انتعاش فني، حيث تعكف على ‏تحضيرات ألبوميها الجديدين، حيث تعاقدت عليهما قبل سنوات عقب زواجها من الفنان حسام حبيب.‏

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