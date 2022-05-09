نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد انتقادها حفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج.. ابنة الفنان أحمد راتب: لا أتحمل ذنب الفتنة على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت لمياء راتب ابنة الفنان أحمد راتب، على الهجوم الذي تعرضت له، بعد رأيها في حفل زفاف الفنان محمد فراج وزجته الفنانة بسنت شوقي؛ الذي أقيم يوم الجمعة الماضية، بسهل حشيش في الغردقة.

وكتبت لمياء راتب منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: قولًا واحدًا أنا أضعف من أن أتحمل ذنب التسبب في خلاف أو فتنة بين الناس.. أنا عاشقة للهوية والتراث العربي والمصري بالأخص، وكان هذا مقصدي من التعليق على الفرح.

وتابعت لمياء أحمد راتب: حين ذكرت كلمة قسيس، والذي قدره قدر شيوخ المسلمين عندي.. كنت أشبه مراسم الفرح بأعراس الأجانب اللذين بطبيعة الحال أقباط، وهذا جزء مهم من مراسم زواج الأجانب.

واختتمت حديثها قائلة: أوضح مقصدي وأبرئ نفسي.. أنا لمياء أحمد راتب الآن أمام الجميع من تهمة وذنب الفتنة الذي ساقني إليه التفكير المحدود للبعض، والصحافة السوداء ولصوص عصاباتها؛ اللذين تسللوا إلى صفحتي ونشروا رأيي دون استئذان، ليتربحوا من العداوة ويعيثوا فسادا.

ابنة أحمد راتب تنتقد حفل زفاف فراج وبسنت

كانت لمياء أحمد راتب، قد علقت مؤخرًا على حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي، قائلة: غريبة قوي فكرة إن الفرح شبه أفراح الأجانب بالظبط، ووقفتهم قدام بعض، والراجل اللي في وسطهم كأنه قسيس بيجوزهم زي ما بنشوف في الأفلام.

وأضافت: ليه بقينا كارهين كل حاجة شبهنا، وعندنا إصرار نقلد تقليد أعمى ملوش علاقة بينا.. عقدة الخواجة اللي مدمرة هويتنا طول الوقت.

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