انت الان تتابع خبر لن تتوقع من هي زوجة الفنان مجدي بدر.. ممثلة شهيرة ونجمة مسلسل هبة رجل الغراب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - الفنان مجدي بدر، دخل عالم التمثيل عندما كان عمره 20 عاماً ولم يدرس في معاهد تمثيلية، بل امتهن التمثيل عن طريق الخبرة والموهبة.

مجدي بدر تزوج في عام 2010 من الفنانة سامية عاطف التي شاركت في مسلسل “هبة رجل الغراب” وحقق نجاحاً كبيراً لها وأيضا في مسلسل يوتيرن.

وكانت بداية مجدي بدر الفنية في بداية التسعينيات وذلك عن طريق التلفزيون، فقد شارك في مسلسل “ابن مين بسلامته” عام 1990، وكان أول أدواره التلفزيونية، ثم بعدها شارك في عدد من الأعمال ولكن بأدوار ثانوية.

وكانت انطلاقته من خلال مسلسل “ساكن قصادي”، والذي نال بعده شهرة واسعة وبدأ يأخذ فرصته كممثل، وشارك في عدد من المسرحيات والمسلسلات الإذاعية، وشارك في السنوات الأخيرة في عدد كبير من المسلسلات الدرامية، وكان آخر أعماله في عام 2020 فقد ظهر كضيف شرف في مسلسل “طلقة حظ”، “بخط الإيد”، تجاوز رصيده الفني أكثر من 130 عملاً فنياً في مختلف المجالات.