انت الان تتابع خبر هل تنازلت ياسمين صبري عن جميع حقوقها؟ أول تعليق من والدها بعد الطلاق اليكم ماذا قال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصدر خبر انفصال الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل، والذي أكدته الفنانة وقالت إن الانفصال حدث بالفعل.

لكن ياسمين صبري نفت أنها تحصلت على مهر أو مؤخر للطلاق مؤكدة أن زوجها كان كريما. وأوضح والد ياسمين صبري أنه علم بخبر انفصالهما من خلال المواقع الإخبارية والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا: "ليس لدي تعليق على انفصالها".

وقبل نحو عامين، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.

حينها أصدر العروسان بياناً بخصوص هذه المناسبة ذكرا فيه: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".