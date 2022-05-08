انت الان تتابع خبر تعليق صادم من حلمي بكر عن المطرب السعودي محمد عبده بعد.. لن تتخيل ماذا قال عن فنان العرب! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - الموسيقار حلمي بكر حل ضيفًا على الإعلامي السعودي علي العلياني، في وقت سابق، على برنامجه «مراحل» المذاع على قناة sbcالسعودية، مؤكدًا أن محمد رمضان كممثل يعتبر خطيراً ومبدعاً، وما يُقدمه رمضان في السينما والدراما عظيم.

وأشاد حلمي بكر بما يقدمه المطرب الإماراتي حسين الجسمي، معتبرًا إياه فناناً يتربع على عرش الأغنية الخليجية الآن، حيث اختاره كأفضل مطرب خليجي.

وأكد أن الفنان السعودي محمد عبده أول من أرسى قواعد الجماهيرية والنجاح في دول الخليج، واستشهد بكر بتعلق الجماهير بأغاني فنان العرب محمد عبده منذ بدايته وحتى الآن، معتبرًا ذلك خير دليل على نجاح الفنان السعودي. الملحن حلمي بكر البالغ من العمر 84 عامًا، قدم في مسيرته الفنية أكثر من 1500 لحن لكبار المطربين في العالم العربي مثال: «ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة الصغيرة، محمد الحلو، علي الحجار، مدحت صالح».