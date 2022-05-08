شذي حسون بفستان أسود تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 10:26 مساءً - خضعت الفنانة العراقية شذي حسون لجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وبدت شذى حسون بإطلالة عصرية، مرتدية فستان اسود بأكمام طويلة، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت، تسريحة شعر مميزة ووضعت لمسات ناعمة من الماكياج الجذاب المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء.

وطرحت النجمة العراقية شذى حسون يوم 15 فبراير كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان"حبي و غرامي" من الحان الرائع حاتم العراقي توزيع عمار العامي اخراج ايهاب الرافد".

حققت أغنية "كلمة حلوة" لكل من محمد قماح وشذى حسون، نجاحا كبيرا بعد حصد 1.4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

وقامت شركة "شبكة ميوزيك"، بتوزيع ودعاية الأغنية التي حققت نجاحا في توزيع هذه الأغنية، وتعد المرة الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.

IMG_٢٠٢٢٠٥٠٨_٢١٠٧٤١