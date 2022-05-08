نجوم الفن العرب ينعون الضحايا

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الرياض - احمد صلاح - عبر حساباتهم في مواقع التواصل، نعى نجوم الفن في الوطن العربي ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع امس في إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة، في سيناء، وأسفر عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة آخرين.

قدمت شيرين عبد الوهاب تعازيها لاهالي الضحايا في تغريدة لها على تويتر، قالت فيها: "‏الله يرحمكم يا أبطال لن ننساكم تحيا مصر ورئيسها وجيشها وشعبها واتمني الشفاء العاجل للمصابينط، داعية ان يحفظ الله مصر وشعبها.

كما شاركت الفنانة ناديا الجندي عبر حسابها في انستغرام، أهالي الضحايا في مصابهم وتمنت الشفاء العاجل لكل المصابين، متمنية ان ترى أشد العقاب بالمجرمين.

وعبر التويتر، شاركت المغنية اللبنانية إليسا شعب مصر التعازي، وقدمت المواساة الى اهالي الضحايا، ولنقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر، وكتبت: "الرحمة لشهدائنا الأبطال"، وبدورها علقت الفنانة التونسية لطيفة: "الإرهاب لن يغلب مصر والمصريين".

كما توجه الممثل السوري معتصم النهار بالعزاء إلى أهالي وأسر الضحايا قائلا عبر التويتر: " "وما زالت مصر تدفع من دماء أطهر وأشرف أبنائها ثمنا لحماية شعبها واستقرارها".

هذا وكان قد أعلن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، للجيش المصري إن هجوما مسلحا استهدف محطة رفع مياه شرقي قناة السويس وأسفر عن مقتل ضابط و10 مجندين وإصابة خمسة آخرين، مؤكدا أن القوات نجحت في إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه في سيناء، وأنها اشتبكت مع العناصر التكفيرية، وجاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "إن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب"، كما أدان الأزهر الهجوم، مؤكدا في بيان له وقوف المصريين صفاً واحدا مع ضباط وجنود الجيش والشرطة المصرية في الحرب ضد الإرهاب.