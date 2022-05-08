انت الان تتابع خبر حبيبة تامر حسني تفضح طلاقه الرسمي من بسمة بوسيل والأخيرة برد صادم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر طلاق الفنان المصري ​تامر حسني​ من زوجته ​بسمة بوسيل​ بعدما قال حمودة حسين صديق الفنانة المغربية ​جليلة​ خلال منشور له على مواقع التواصل انه سيكشف اخبارا جديدة ومن سيعرفها سيربح هاتف آيفون 13 برو ماكس احتفالا بالخبر.

ثم شارك منشور كشف فيه أن تامر حسني وبسمة بوسيل تطلقا رسميًا منذ 3 أيام قائلا: "على فكرة تم الطلاق رسميا من ٣ ايام، عشان تعرفوا ان حمودي لما يحكي شي بكون صح مية بالمية" وبعدها خرج مع جليلة في بث مباشر ليتكلما أكثر من الموضوع.

وبعد البلبلة التي اثيرت بسبب خبر الطلاق، ردت بسمة بوسيل بطريقة غير مباشرة، ونشرت مقطع فيديو لاغنية تامر وعلقت عليها: "احساسه مثل العادة مع قلب ابيض" نافية بذلك أخبار الانفصال.

الجدير بالذكر ان جليلة هي حبيبة تامر حسني السابقة، وكانت قد اثارت الجدل في وقت سابق بعد ان كشفت ان الفنان المصري وبسمة بوسيل منفصلان ويعيشان في بيتين مستقليت، وتواجدهما معا مجرد مسرحية على مواقع التواصل، كما كشف صديقها أيضاً أنّ تامر حسني طلب مساعدته لتسهيل أمر لقائه بجليلة لانه ما زال يحبها، حيث قام باستدراجها إلى فندق دون أن يكشف لها عن هوية الشخص الذي ستقابله، ففوجئت بوجود تامر، كما استدرجها مرة اخرى إلى فيلا الفنان بطلب منه، وجلسا حينها وتناقشا.

واكد حمودي حسين انه يمتلك إثباتات على تصريحاته من صور وفيديوهات للقاءات التي جمعت جليلة وتامر، أمّا جليلة فكشفت حينها أنّها قبلت بالرجوع لتامر بسبب حبها الكبير له بعدما قصدها وتواصل معها طالباً منها العودة إليه، مستنكرة الاتهامات الموجهة لها بمحاولة خطفه من بسمة بوسيل.

ورفضت الحديث عن موضوع خطوبتها من تامر حسني، وقالت إنّها لن تَتَحَدّث حتى يتكلم الطرف الثاني.