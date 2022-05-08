انت الان تتابع خبر الإعتداء على فنان مثلي الجنس بمشاهد صنفت للكبار فقط .. اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف المغني الكوري الشهير "هولاند" خلال مقابلة حديثة له، بأنه تعرّض للاعتداء الجسدي والنفسي في كوريا الجنوبية بسبب مثليته الجنسية، التي صرح بها من خلال أغنية Neverland التي طرحها قبل أعوام، وحصدت الملايين من المشاهدات في ذلك الوقت.

وتضمنت الأغنية الشهيرة لهولاند مشاهد حميمية يظهر فيها وهو يتبادل القبل مع زميله، وتم حظر الأغنية لمن هم دون سن 19 عام بسبب ما وصف بانه مشاهد خدشت الحياء العام، وكان قد نشر المغني الكوري عبر التويتر، صورة له وقد ظهر على وجهه كدمات وجروح، على اثر الاعتداء الذي زعم بانه بسبب ميوله الجنسية.

وأوضح هولاند خلال مقابلته مع "ديلي ستار أونلاين"، أنه ورغم الانتقادات والسلبية التي يواجهها، يعتبر ذلك شيء إيجابي، لأنه يخلق نوعًا من النقاش بشان الموضوع، مؤكدا انه ويحاول التواصل مع فئة المثليين الذين يكافحون في حياتهم، كما ونشر تغريدة بهذا الشان، كتب فيها: "إن كنت مثلي وتمر بمرحلة صعبة، إياك لوم نفسك..أنا بجانبك إن احتجتني".

هولاند مغني من كوريا الجنوبية، كان عضو فرقة " K-pop" مواليد عام 1996، ويحظى بشعبية كبيرة، وبعد ان كشف عن ميوله الجنسية، انقسم الجمهور في بلده بين مهاجم ومنتقد، وبين من أكد ان الامر حرية شخصية ولا يحق لأي شخص التدخل بها.

ويُعرف ان كوريا الجنوبية تمنع مواضيع المثلية الجنسية، وتحظرها وتعاقب عليها وتعتبر انها مواضيع ممنوعة ويجب عدم تداولها.