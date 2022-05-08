انت الان تتابع خبر وفاة فنان عربي قدير ورئيس الدولة ينعاه بحزن كبير والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - توفي الفنان الجزائري، محمد حزيم عن عمر ناهز الـ70 سنة، بعد صراع مع مرض القلب، ونعى الرئيس الجزائري الفنان محمد حزيم في برقية تعزية وجهها إلى عائلته، وأعرب فيها عن بالغ تأثره، قائلا: "نحن نفقد الفنان المتميز محمد حزيم رحمة الله عليه، ونودع معكم بحسرة وألم وجهًا بارزا، واسماً مبدعاً ممَّن زرعوا بأدائهم الفني على مدار سنوات طويلة البسمة والبهجة".

وأكد الرئيس ان الفنان الراحل كانت له بصمة خاصة، وحضور جذاب، نال بها مودة لدى الجزائريين، الذين سيحفظون له صورة الممثل المبدع الملتزم الجدير بالتقدير، وختم برقية تعزيته بالقول: "وأمام قضاء الله وقدره، لا يسعني إلا أن أتوجه إليكم وإلى زملائه في الساحة الثقافية والفنية، بخالص التعازي وصادق مشـاعر الـمواسـاة".

كما نعت الفنان الراحل د. صورية مولوجي وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية بكثير من الحزن والأسى، مؤكدة انه يعتبر من الفنانين البارزين في مجال الفن بالجزائر، حيث ارتبط اسمه بفرقة "بلا حدود" التي اشتهرت بتمثيلياتها الفكاهية.

بدأ محمد حزيم مسيرته في المسرح مع فرقة مسرح العمال لوهران في بداية الثمانينيات، ثم اتجه إلى المسرح الفكاهي مع الثنائي مصطفى وحميد، واشتغل الفنان كثيرا في الفترة العصيبة التي مرت بها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، من خلال الجولات الفنية التي كانت تقام في مختلف أنحاء الوطن الجزائري، ومثّل في العديد من الأفلام الفكاهية.