انت الان تتابع خبر مأذون شرعي يفجّر مفاجأة حول تكلفة طلاق أبو هشيمة وياسمين صبري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف المأذون الشرعي المصري مصطفى صالح، عن تكلفة طلاق الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ من رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​.

واكد المأذون ان تكلفة انفصال أبو هشيمة عن ياسمين صبري وصل الى 296 مليون جنيه، مقسمين كالتالي: المؤخر 15 مليون جنيه، وفيلا بالتجمع الخامس بـ 77 مليون جنيه، و2 سيارة بـ 12 مليون، ومجوهرات بـقيمة 138 مليون جنيه، وشقة بالشيخ زايد بـ 54 مليون بمحتوياتها.

وعبر المأذون عن استيائه من هذه الارقام الفلكية التي يتم دفعها لأجل الطلاق، حتى لو لم تكن حقيقية، بينما ملايين المسلمين يبيتون بلا عشاء، حسب تعبيره.

وبعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشور المأذون حول تكلفة طلاق الثنائي، خرجت ياسمين صبري عن صمتها، لتنفي كل هذه الأخبار، وأكدت أنها تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بدون مهر أو مؤخر صداق، واشارت في تصريحات لصحيفة "صدى البلد" المصرية، إن أبو هشيمة كان كريما معها للغاية خلال فترة الزواج، وكان يفاجئها بالهدايا، ولكنها نفت حصولها على 15 مليون جنيه، وعلى مصنع للعدسات أو مصنع للملابس وامتلاكها 24 سيارة.

وأكدت الفنانة إن فترة الزواج كانت سلسة، وإنها تكن له كل الاحترام، مشيرة إلى أن الانفصال تم في هدوء وتم التوافق عليه، ولم تذكر تفاصيل اخرى او تكشف اسباب الطلاق رغم المعلومات التي تم نشرها من مصادر مقربة من الثنائي ان الطلاق تم بسبب تأخير ياسمين الانجاب والعودة الى التمثيل وهذا ما رفضه ابو هشيمة.