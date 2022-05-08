انت الان تتابع خبر مالعلاقه الذي بين عارضه الأزياء والفنان ماجد المهندس لن تتخيل مالذي تم كشفة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استعان الفنان العراقي “ماجد المهندس” بعارضة الأزياء العالمية الروسية “إيرينا شايك” في الفيديو كليب لأغنيته الجديدة “وعرفتك”.

والأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان وليد سعد ومن توزيع جلال الحمداوي وإخراج التركي نيهات أوداباسي ومن إنتاج شركة روتانا للمرئيات والصوتيات.وهذا واستعان الفنان العراقي “ماجد المهندس” بعارضة الأزياء العالمية الروسية “إيرينا شايك” في الفيديو كليب لأغنيته الجديدة “وعرفتك”.