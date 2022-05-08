انت الان تتابع خبر لم تكن!؟ مى عز الدين هذه الاعلاميه الشهيرة تثير ضجة كبرى بشأن خطوبتها من أبو هشيمة.. ما قالته حسم كل شيء! والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - أثارت الإعلامية مي حلمي الجدل من جديد وذلك بعد ظهورها أثناء قضاءها اجازة العيد في دبي وهي على يخت وذلك بعد إعلان أنباء إنفصال رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة عن الفنانة ياسيمن صبري. واعتقد الجمهور أن هذه رسالة غير مباشرة من مي توضح فيها هوية خطيبها والتي اصرت على إخفائها حتى الان من خلال إخفاء صورته واسمه حتى الصور التي تجمعهما تقوم باخفاء معالم وجهه.لتكشف مي حلمي حقيقة شائعة ارتباطها برجل الاعمال احمد ابو هشيمة لتفاجأ الجمهور بالرد على احد متابعيها الذي علق على الفيديو الذي ظهرت فيه قائلا :" خطيبك رجل الأعمال طلع أبو هشيمة" لترد عليه مي نافية تلك الشائعة قائلة : "ليه أبو هشيمة عنيه ملونة؟" ليكون هذا الرد نفي غير مباشر من جانب مي حلمي على شائعة ارتباطها بأحمد ابو هشيمةويذكر أن الإعلامية مي حلمي قد أعلنت في وقت سابق بعد طلاقها من المغني محمد رشاد عن خطوبتها عبر صورة نشرتها عبر صفحتها الشخصية على انستجرام رافضة الكشف عن اي تفاصيل تخص خطيبها مؤكدة على أنها ستعلن عن كافة التفاصيل في الوقت المناسب لهما.