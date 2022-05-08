انت الان تتابع خبر لماذا!تركي آلي الشيخ أحرج رامز جلال أمام الجميع بشكل غير متوقع.. ردة فعل الأخير كانت صادمة !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام المستشار تركي آل الشيخ بإحراج الفنان رامز جلال في وقت سابق، وكان ذلك في حفل جوائز صناع الترفيه السعودية والذي أقيم مطلع العام المنصرم.

وفي الحفل الذي أقيم في الرياض، أحرج تركي آل الشيخ رامز جلال على خشبة المسرح بسبب ملابسه الكلاسيكية.ومازح المستشار الفنان رامز جلال عند تقديمه للجائزة بقوله الذي نالها كأعلى نسبة مشاهدات: "جاي تتكرم وأنت لابس ترتر؟!".وظهر رامز بشكل كلاسيكي، مرتديا سترته الحمراء، كما فاجئ الجمهور بالسجود لله بعد تكريمه على خشبه المسرح.

الجدير ذكره أن رامز جلال شارك في الماراثون الرمضاني ببرنامج المقالب رامز موفي ستار والذي حقق نجاحاً كبيرا، وكان قد تم تصوير البرنامج في المملكة العربية السعودية برعاية من رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ.

معالي المستشار تركي آل الشيخ يمازح الفنان رامز جلال وموقف كوميدي مميز بينهم .. أثناء تسليمه لجائزة البرنامج الأكثر مشاهدة على الـ MBC