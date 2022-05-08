نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر “طبقنا شرع الله وأولادنا مش هيوفيهم ملايين الدنيا”.. والدة أحد ضحايا حادث الشيخ زايد بعد التنازل على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت والدة أحد ضحايا حادث تصادم “الشيخ زايد”، إنهم كان غير مدركين فى بداية الأمر لطبيعة قضية “حادث تصادم الشيخ زايد “، فى بداية الأمر، وتفكيرهم مشوش، وهل القضية قتل خطأ، خاصة مع ملابسات الحادث.

وتابعت: “أحنا سألنا أهل الذكر، والقتل الخطأ حكمه الكفارة والدية وده شرع ربنا، وده منهجنا، مش حكم الجاهلية، وده مافيهوش ظلم، لأنه حكم ربنا وشرعه، وفيه الخير”.

وأضافت: “محمد الهوارى فى بداية الأمر كان حريص على تطبيق شرع ربنا، وقال أنا عايز أدفع الدية علشان أقابل ربنا مفيش فى رقبتى حاجة”.

وتابعت: “أولادنا مش هيوفيهم ملايين الدنيا ولكن أحنا نزلنا على شرع ربنا، وبنشكر الناس إللى تعاطفت معانا، وربنا يتقبل ابنائنا من الشهداء، وبنطالب إللى بيزايد وبيقول خدنا 30 مليون وغيره، أنه يتحرى شرع الله”.

الحكم على كريم الهواري 4 يونيو

قررت محكمة جنايات الجيزة أمس السبت، حجز الحكم على “كريم الهوارى” المتهم بقتل 4 طلاب عن طريق الخطأ فى حادث تصادم، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة، وهى القضية المعروفة إعلاميًَا بـ”حادث تصادم الشيخ زايد” لجلسة 4 يونيو للحكم.

وكان أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

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