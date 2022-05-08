انت الان تتابع خبر اثار ضجة كبيرة !ماذا قالت نيللي كريم عن الرجال اتفرج؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فجرت النجمة نيللي كريم ضجة بع اعترافها بأن قوانين الأحوال الشخصية في مصر تظلم الرجال في بعض الأوقات كما تظلم النساء، وقالت إنها لا تتعمد طرح قضايا اجتماعية في أعمالها الدرامية، وإنما تهتم أولا بالقصة والشخصيات ومن داخل العمل تتم مناقشة القضايا.

وأوضحت أنها لا تقدم قضية ولكنها مع فكرة تقديم عمل درامى يحتوى على أحداث وقصة جيدة ومن خلالها يكون هناك قضية، وليس بشكل عكسى، وتابعت:" أنا بعمل قصة فاتن ومتخيلتش الموضوع بصراحة هيعمل الضجة الكبيرة دى، وحالة الجدل طبيعى تبقى موجودة فى أمور زى دى، بس الشيء اللى أسعدنى أن ستات كتيرة بتقول دى قصتى ودى حاجة احنا مش مخترعنها ولكن واخدينها من الواقع".

وختمت بالحديث عن أصعب المشاهد الصعبة فى المسلسل، قالت إن مشاهد المحكمة كانت صعبة عليها، خاصة مشاهد المواجهة، كما أنها تأثرت بآخر مشهد فى الحلقة الأخيرة من المسلسل.