ابكاه العشق دمآ الفنان يحيي الفخراني اعترف بحبه الجنوني لها هل تتوقع من تكون هذه الفنانة!؟

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الرياض - احمد صلاح - كشف الفنان المصري الشهير "يحيى الفخراني" عن أعظم الذكريات التي ارتبطت بذاكرته من مسلسل ليلي الحلمية.

ويضيف القدير الفخراني: "في الجزء الثالث من ليالي الحلمية شعرت بأن المسلسل قد انتهي، وقلت ذلك لأسامة، ولكنه أصر على كتابة الجزء الرابع، فأعتذرت عن وجودي فطلب مني تقديم مشهدين فقط وقد كان، وعندما قدم الجزء الخامس لم أكن فيه.

وفي ختام ذكرياته الذاتية في المسلسل يصدم الفخراني جمهوره ببكائه دون خجل ان من أصعب مشاهد ليالي الحلمية مشهد موت أمي التي قدمته هدي سلطان، فتصادف التوقيت موت أمي في الحقيقة مما جعلني أبكي بشدة في المشهد، ولم أستطع التوقف حتى انصرفت" إذ كثيراً ما أكد حبه لوالدته وامتنانه لها.