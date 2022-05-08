أبرز تعليقات الصحف الجزائرية على هزيمة وفاق سطيف برباعية من الأهلي

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ابو ظبي - احمد الجزار - حقق الفريق الأول بالنادي الأهلي فوزا ساحقا على نظيره وفاق سطيف الجزائري برباعية دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واقترب الأهلي بشكل كبير من بلوغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي في البطولة القارية التي يحمل لقبها في آخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

ويحتاج بطل إفريقيا إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق ثلاثة أهداف في مباراة الإياب بالجزائر يوم السبت المقبل، لكي يصبح على بعد خطوة واحدة فقط من حصد لقبه القاري الثالث على التوالي.

ونستعرض أبرز تعليقات الصحف الجزائرية عقب سقوط وفاق سطيف برباعية:

“الشعب”

وفاق سطيف يسقط برباعية في القاهرة

وقالت الصحيفة: “أنهى الوفاق الشوط الأول متأخرا بهدف وبعشرة لاعبين بعد طرد الحكم تيسيما لأمير قاراوي، بسبب اعتدائه على أحد لاعبي الأهلي المصري”.

وتابعت: “واستغل الأهلي تفوقه العددي، وهو ما عقد نوعا ما وضعية الوفاق وزاد من الضغط على اللاعبين”.

“الشروق”

الوفاق يبتعد كثيرا عن النهائي الإفريقي

وقالت الصحيفة: “مُني وفاق سطيف بهزيمة ثقيلة أمس السبت، تُقلّص حظوظه بِنسبة كبيرة في بلوغ نهائي منافسة دوري أبطال إفريقيا”.

وأضافت: “واهتزت شباك سفيان خذايرية حامي عرين سطيف أربع مرّات، في الدقائق: الـ 30 والـ 54 والـ 72 والـ 90”.

وتابعت: “عانى سطيف من أزمة مالية حادّة هذا الموسم، ويُمكن اعتبار بلوغه المربّع الذّهبي للمنافسة الإفريقية الأولى للأندية، أمرا أشبه بالإنجاز”.

“الخبر”

وفاق سطيف يقلص حظوظه في التأهل للنهائي

وقالت الصحيفة: ” تلقى فريق وفاق سطيف، خسارة بأربع أهداف كاملة ضد مضيفه الأهلي المصري في إطار دور نصف النهائي من رابطة أبطال افريقيا”.

“آخر ساعة”

الأهلي المصري يقسو على وفاق سطيف برباعية ويقترب من نهائي أبطال أفريقيا

وقالت الصحيفة: “اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه العريض، على ضيفه وفاق سطيف الجزائري 4-صفر في ذهاب المربع الذهبي للبطولة”.

وتابعت: “ولعب وفاق سطيف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 بعد طرد أمير قراوي”.

وأكملت: “ويحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق 3 أهداف في مباراة الإياب الأسبوع المقبل، لكي يصبح على بعد خطوة واحدة فقط من حصد لقبه القاري الثالث على التوالي والحادي عشر في تاريخه”.

“النهار”

وفاق سطيف ينهزم برباعية كاملة أمام الأهلي المصري

وقالت الصحيفة: ” تعرّض وفاق سطيف إلى خسارة قاسية أمام الأهلي المصري بملعب السلام في القاهرة برباعية مقابل صفر في نصف النهائي من منافسة رابطة أبطال افريقيا”.

وتابعت: “ظهر وفاق سطيف بوجه شاحب طيلة التسعين دقيقة رغم الفرص الضئيلة التي صنعها المهاجم جابو لزملائه”.

وأضافت: “يأمل الحارس خذايرية وزملائه في رد الاعتبار في لقاء الذهاب الذي سيجري بالجزائر على أمل تحقيق ريمونتادا رغم صعوبة المهمة”.

“وكالة الأنباء الجزائرية”

هزيمة ثقيلة لوفاق سطيف أمام الأهلي

وقالت الوكالة: “مُني فريق وفاق سطيف، بهزيمة ثقيلة أمام مضيفه الأهلي بنتيجة 4-0 (الشوط الأول 1-0)، بملعب السلام بالقاهرة، في ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا”.

وسجل أهداف المباراة بيرسي تايو (30د و90د) ومحمود طاهر (54د) ومحمد شريف (72د)”.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي ووفاق سطيف ستقام في تمام التاسعة مساء يوم السبت المقبل.