تعرف على تعليق نيللي كريم على قرارات النائب العام بشأن فاتن أمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 03:28 مساءً - نشرت الفنانة نيللي كريم ، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن قرارات النائب العام ، التي تخص قضايا المرأة بمحكمة الأسرة ، بعد عرض مسلسلها “فاتن امل حربى".

واكتفت نيللى كريم بالتعليق بإي موشن إعجاب وإشادة بهذه القرارات.

و قالت الفنانة نيللي كريم: أنا لا أطرح قضية، وإنما أقدم عمل درامي جيد ومن خلاله يمكن طرح القضية، لأن الاستمتاع بالمشاهد مطلوب في العمل.

وأضافت “كريم”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، أنها لا تسعى لتقديم القضايا المختلفة في كل أعمالها، وإنما للقصص المتنوعة كالأعمال الكوميدية مثل “100 وش”.

وتابعت: “أنا بقدم قصة فاتن أمل حربى ومتخيلتش الموضوع بصراحة هيعمل الضجة الكبيرة دي، ومتابعتش ردود فعل الجمهور في أول أيام عرض المسلسل عشان بركز في شغلي، وحالة الجدل طبيعي تبقى موجودة في أمور زي دي، بس الشيء اللي أسعدني إن ستات كتيرة بتقول دي قصتي ودي حاجة احنا مش مخترعنها ولكن واخدينها من واقع ستات كتير”.

وأوضحت أن هناك رجال مظلومة أيضاً في قوانين معينة ، وعلقت على توجيه النائب العام بتسهيل الدورة المستندية الخاصة بالأوراق المطلوبة فيما يتعلق بمسكن الزوجية أو الحضانة بالنسبة للسيدات، قائلة: “أنا شايفة ده شيء عظيم من حكومتنا وفيه استجابة علطول، وعندي أمل إن فيه حاجات تتغير للأحسن”.

وعن أصعب المشاهد الصعبة في المسلسل، علقت أن مشاهد المحكمة كانت صعبة عليها، خاصة مشاهد المواجهة، كما أنها تأثرت بآخر مشهد في الحلقة الأخيرة من المسلسل".