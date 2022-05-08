انت الان تتابع خبر هل ينقصها الحب ام العاطفه فنانه مصريه شهيرة تبحث عن الحب اليكم التفاصيل!؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت النجمة المصرية ريهام عبد الغفور إنها تبحث عن الحب في كل مكان وزمان، وغالبا ما تعثر عليه، وشوقت جمهورها لأول حديث مباشر ومتخصص عن قصص الحب في حياتها بالحلقة الثانية من برنامج "كلام في الحب" تقديم النجمة يسرا والتي تدور فقراتها حول عنوان الحب بين العقل والقلب.ريهام عبد الغفور نشرت عبر حسابها بموقع انستغرام، الإعلان التشويقي للحلقة الثانية من برنامج "كلام في الحب" المقرر عرضها مساء اليوم الإثنين، وقالت:

وعلقت يسرا على الفيديو:"تابعوا برنامج كلام في الحب، مساء كل اثنين عن الساعة 9 بتوقيت القاهرة و10 بتوقيت السعودية على شاة mbc1".