انت الان تتابع خبر عندما بكت منى الشاذلي بمرارة بسبب مصيبة حسن الرداد.. ما حدث أبكى الجميع اليكم التفاصيل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشر الفنان حسن الرداد صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . وظهر حسن الرداد بإطلالة جذابة من عطلته الصيفية وعلق قائلا: صيف.

وفي لقاء سابق لم تتمالك الإعلامية منى الشاذلي نفسها فأجهشت بالبكاء مع حسن الرداد.

وبكت منى الشاذلي خلال محادثتها لحسن الرداد حين روى قصة وفاة شقيقه الأصغر بتفاصيلها في حادث سير مفاجئ علماً أنه كان معه في الحادثة.

وأوضح الرداد أن شقيقه الأصغر فادي كان ناضجاً حسن الخلق ذو صفات مميزة أشاد بها الكثير من معارفهم وهو لا يزال يتذكره في كل لحظة اليوم كما أنه يفتقد وجوده كثيراً.