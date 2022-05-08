انت الان تتابع خبر تعليق مي عز الدين على زواجها من ابو هشيمة يشعل جمهور ياسمين صبري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشر خلال الساعات الماضية، عبر مواقع اللتواصل، خبر زواج الفنانة المصرية مي عز الدين من رجل الاعمال احمد ابو هشيمة بعد طلاقه من النجمة ياسمين صبري، ما اثار هذا الخبر البلبلة، وخاصة ان حساب الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، قد اكدت هذا الخبر وباركت للثنائي، ليتبين لاحقا ان حساب الناقدة مخترق ولا صحة للأخبار المنشورة عبر حسابها.

وصرحت إنها فوجئت باختراق حسابها، وتقدمت ببلاغ لمباحث الإنترنت وإدارة فيس بوك، كما طلبت المساعدة الفنية من أصدقائها بعدما تم ترويج الخبر عبر حسابها وضج مواقع التواصل.

وفي اول رد غير مباشر لها، نشرت مي عز الدين، عبر حسابها في انستغرام، مقطع فيديو جديد، يتضمن عدة مشاهد من دورها في مسلسل "جزيرة غمام" الذي عرض خلال شهر رمضان 2022، وارفقتها بمقطع غنائي لأغنية "وحدانية" للفنانة المصرية أنغام، ما اعتبره الجمهورانه رد على اشاعات زواجها من ابو هشيمة، لتؤكد انها "وحدانية" ليست مرتبطة بأحد، ما اشعل جمهور ياسمين صبري الذي اعتذر لمي بسبب الخبر الكاذب الذي انتشر واغضبهم.

هذا ولا يزال طلاق ياسمين صبري من زوجها أحمد أبو هشيمة، يحظى باهتمام واسع، ويتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد ان حذف الثنائي صور بعضهما على الإنستغرام، وألغيا متابعة كلاهما الآخر، ليأتي بعدها تصريحات ياسمين ان الطلاق تم فعلا بشكل رسمي ودون مشاكل.

وأشارت المعلومات ان ياسمين صبري هي التي طلبت الطلاق أولاً، فنزل أبو هشيمة عند رغبتها، ويعود السبب بنية الفنانة العودة إلى الأعمال الفنية، خاصة في ظل غيابها لعامين متتالين عن الساحة الفنية، ووضعت الانجاب كهدف ثاني بعد التمثيل، لكن ذلك تعارض مع رغبة أبو هشيمة، الذي طالب بأن يكون هناك تفاهم على ترتيبات الحياة بينهما..