انت الان تتابع خبر فضحت أخلاقها.. فجر السعيد تحرق قلب أصالة نصري بإهانة قاسية.. ما قالته أذهل الجمهور! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - هاجمت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، الفنانة السورية، أصالة نصري، متهمة إياها بالعديد من "الصفات السلبية"، ومنددة ببعض "أفعالها".

وفي لقائها الأخير ببرنامج "غبقة للفجر"، قالت فجر السعيد: "عندي خلاف شخصي حاليًا مع أصالة ، لأن أصالة يوم أنا مريضة، عندما كنت مريضة أصالة، كتبت منشور تترحم علي إنا أنا مت، وفي معناه إني أنا متت حوبة (آثمة)"مضيفة: "يعني هيي عطتني حوبة.. على أساس هي سيدية..السيدة زينب". وتابعت: "أصالة حذفت منشور إعلان وفاتها ( وفاة فجر السعيد)، بعد اتصال المستشفى التي كانت فجر تخضع للعلاج فيها، حيث هددوها بإقامة دعوى قضائية ضدها بسبب خبر غير صحيح".وأكملت: "هي لا تعنيني..اللي يتمنى الموت لآخر ويفرح في موت أي أحد حتى ولو كان عدوه هو ليس إنسانا نهائيا".