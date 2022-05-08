انت الان تتابع خبر اتفرج هنا الزاهد تخطف الأنظار بفستان مفيش أحلي من كدة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، صورة جديدة لها وذلك لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام حيث ظهرت مرتدية فستان وردي مشوف من منطقة الصدر والأفخاذ .

وحصلت علي الكثير من التعليقات مثل وانتي طيبه و حلوه دائما و مبسوطه – إيه الحلاوة دي- انتي جميلة اوي.وكانت هنا الزاهد قد أعلنت في وقت سابق عن إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا المستجد، مطالبة كافة الأشخاص المخالطين لهما خلال الفترة الأخيرة إجراء فحص كورونا.

أزمة صورة هنا الزاهد في الطائرة

وكانت هنا الزاهد قد اثارت حالة الجدل الكبير بعدما نشرت صورة لها وهي جالسة على كرسي مساعد الطيار بطائرة خاصة معيدة للأذهان أزمة الفنان محمد رمضان الشهيرة مع الطيار أشرف أبو اليسر مما اضطرت شركة مصر للطيران لأصدار بيان تؤكد فيه الصورة المتداولة للفنانة من داخل مقصورة الطائرة ليست في مصر ولا على متن طائرة مصرية والواقعة حدثت في تنزانيا.