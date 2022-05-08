انت الان تتابع خبر إيرادات أفلام عيد الفطر 2022.. أحمد حلمي يتربع على القمة وبعده العنكبوت والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نافس عدد كبير من الأفلام في عيد الفطر المبارك 2022 في الساحة السينمائية، وحصلوا على الكثير من الإيرادات والمشاهدات، ونقدم لكم اليوم جميع الأفلام التي تم طرحها وتقديمها في جميع السينمات التي تنتشر بجميع المحافظات.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2022

وحصلت أفلام العيد على الكثير من الإيرادات وشاهدها الكثير من الأشخاص طوال أيام العيد حتى الوقت الحالي، ويبحث الجميع حالياً عن الإيرادات الخاصة بها طوال هذه الفترة.

إيرادات فيلم واحد تاني

وحصل فيلم واحد تاني يوم الجمعة على إيرادات وصلت لـ 4 ملايين و200 ألف جنيه تضاف إلى ما حققته أثناء الأيام الماضية، والتفاصيل الخاصة به منذ طرحه ليلة الأحد حصل على مليون جنيه وقفة العيد، و5 ملايين حنيه يوم الإثنين أول أيام العيد على 7 ملايين و200 ألف جنيه يوم الثلاثاء ثاني أيام العيد، و6 ملايين 950 ألف جنيه يوم الأربعاء ثالث أيام العيد، و5 ملايين و500 ألف جنيه أمس الأول الخميس، وهو بطولة احمد حلمي.

إيرادات فيلم العنكبوت

وحصل فيلم العنكبوت بطولة الفنان أحمد السقا على إيرادات وصلت لـ 3 ملايين و500 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس، وهذا بجانب حصيله الإيرادات الخاصة بالفيلم أثناء موسم عيد الفطر، ووصل لـ 17 مليون و200 ألف جنيه، وحقق 470 ألف جنيه ليلة الأحد – وقفة عيد الفطر – و3 ملايين و650 ألف جنيه يوم الإثنين أول أيام عيد الفطر، و5 ملايين جنيه يوم الثلاثاء ثانى أيام العيد، و4 ملايين 500 ألف جنيه الأربعاء ثالث أيام العيد.